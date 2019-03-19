Son Dakika Haberleri: Katar Emiri Al Sani'den Yeni Zelanda'ya Dayanışma Mesajı

Katar Emiri Al Sani'den Yeni Zelanda'ya Dayanışma Mesajı

54 dakika önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ı telefonla arayarak Christchurch kentindeki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Katar Emiri Al Sani'den Yeni Zelanda'ya Dayanışma Mesajı, System.String[]
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'ı telefonla arayarak Christchurch kentindeki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, telefonda görüştüğü Ardern'a Katar halkı adına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Al Sani, Katar'ın Yeni Zelanda'nın yanında yer aldığını, terörle mücadele ve radikalizme ilişkin alınan tedbirler konusunda da yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern da Al Sani'ye taziye mesajları ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Katar, Güncel
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