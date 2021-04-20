Katar Emiri Al Sani Lübnanlı taraflara ülkedeki krizin çözümü için ulusal çıkarları önceleme çağrısı yaptı - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan'daki tüm taraflara ülkede istikrarın sağlanması ve krizlerin çözümü için ulusal çıkarları öncelemeleri çağrısında bulundu.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, resmi temasları çerçevesinde Katar'da bulunan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ve beraberindeki heyeti başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut iş birliği alanları ve bunları geliştirme ve güçlendirme yolları ele alındı.

Lübnan ile ilgili meselelerin görüşüldüğü toplantıda Diyab'ın Al Sani'ye ülkesindeki son gelişmelerle ilgili siyasi ve ekonomik sorunlar ve bunları aşmak için harcanan çabalar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Katar Emiri görüşmede Lübnan'ı ve kardeş Lübnan halkını desteklediklerini belirterek, tüm Lübnanlı taraflara ülkede istikrarın sağlanması için ulusal çıkarlara öncelik vermeleri ve yeni hükümetin kurulması sürecini hızlandırmaları çağrısı yaptı.

Diyab da Lübnan devletine ve halkına verdiği daimi destekten ötürü Katar Emiri Al Sani'ye teşekkürlerini iletti.

Lübnan Başbakanı Diyab, dün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ve Savunma Bakanı Halid el-Atiyye ile de bir araya gelmişti.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri de 18 Şubat'ta Doha'yı ziyaret etmişti.

Lübnan'daki hükümet krizi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda gerçekleşen büyük patlamanın ardından gelen tepkiler nedeniyle Başbakan Diyab'ın istifa etmesi üzerine yeni hükümeti kurma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Edib, 26 Eylül'de, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade etmişti.

Daha sonra Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Hariri'yi 22 Ekim 2020'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilmedi.