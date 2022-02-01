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Katar Emiri Al Sani, Pentagon'da Austin ile ikili iş birliğini görüştü - Son Dakika

Katar Emiri Al Sani, Pentagon'da Austin ile ikili iş birliğini görüştü

01.02.2022 01:30
Katar Emiri Al Sani, Pentagon'da Austin ile ikili iş birliğini görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılardan kaynaklanan tehditlerin artması üzerine ABD ile Katar'ın bu saldırılara karşı daha entegre operasyonlar için "yeni bir ortaklık" dönemine girdiklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılardan kaynaklanan tehditlerin artması üzerine ABD ile Katar'ın bu saldırılara karşı daha entegre operasyonlar için "yeni bir ortaklık" dönemine girdiklerini açıkladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan Katar Emiri Tamim bin Hamal Al Sani, Pentagon'da Austin ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde gazetecilere yapılan açıklamada, Austin, "ABD'nin Katar ile savunma ortaklığı güçlü ve stratejik ilişkimiz için bir mihenk taşı görevi görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın iki askeri üssünde 124 bin Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığını belirten Austin, "Katar'ın eylemlerinin binlerce hayat kurtardığını söylemek abartı olmaz. Ayrıca sizin sayenizde Kabil Havalimanı'nı açık tutmayı başardık. Son C-17'lerimiz ayrıldıktan sonra, uçaklarınız daha iyi bir yaşam arayanları uçurmaya devam etti. Burada, gerçekten güvenilir bir ortak ve güvenilir bir lider olarak öne çıktınız." diye konuştu.

Austin, bölgede terörizmin, füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırıların devam ettiğini dile getirdi.

Katar'ın ABD tarafından "NATO üyesi olmayan büyük ortak" olarak tanımlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Austin, "Ortak tehditlerle çok taraflı çabalarla mücadele edeceğimiz ve operasyonlarımızın daha entegre olduğu yeni bir ortaklık çağına geçmeye odaklandık. Bu işbirliği, Katar gibi ortaklarla savunma ilişkilerimizin güçlenmeye devam etmesini sağlayacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongreye Katar'ın NATO üyesi olmayan büyük ortak olarak tanımlamasına ilişkin tebligatı gün içinde göndermişti.

Açıklamada bulunan Al Sani ise iki ülke arasındaki güçlü ortaklığa işaret etti.

Ağustos ayında ABD vatandaşlarını ve Afgan mültecilerin Afganistan'dan tahliyesinde Amerikan ordusuna verdikleri destekten gurur duyduklarını belirten Al Sani, "Biliyorsunuz, bu yıl çok büyük bir etkinliğe, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyoruz ve bu Dünya Kupası'nı korumamıza yardımcı olmak üzere yaptığınız iş birliğiniz için teşekkür ederiz." dedi.

Al Sani, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, Afganistan'da daha yapılacak çok iş olduğunun altını çizdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Emiri Al Sani, Pentagon'da Austin ile ikili iş birliğini görüştü - Son Dakika


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