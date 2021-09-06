Katar Emiri Al Sani, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı'yla ikili ilişkilerin geliştirilmesini görüştü - Son Dakika

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud Al Suud ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve güvenlik iş birliği konusunu ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Al Sani, başkent Doha'ya bir ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Al Suud'u kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bu ilişkileri geliştirme yolları ve güvenlik iş birliğinin ele alındığı ifade edildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde de, Bakan Abdulaziz bin Suud'un, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Katar Emiri Al Sani'ye selamlarını ve Katar devleti için iyi dileklerini ilettiği aktarıldı.

Suudi Bakan'ın ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesiyle çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.