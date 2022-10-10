Katar Emiri Al Sani, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri Al Sani, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü

10.10.2022 14:16
Katar Emiri Al Sani, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya-Ukrayna savaşının taraflarına itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomatik yollarla çözme çağrısında bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya- Ukrayna savaşının taraflarına itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomatik yollarla çözme çağrısında bulundu.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Tüm taraflara itidalli olma, anlaşmazlığı diyalog ve diplomatik yollarla çözme ve gerilimi daha da tırmandıracak adımlar atmama çağrısında bulunan Al Sani, Katar'ın, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması" ve "uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki Birleşmiş Milletler sözleşmelerine bağlı kalınması gerektiği" şeklindeki tutumunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri Al Sani, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika

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