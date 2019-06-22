Katar Emiri Al-Tani Pakistan'da
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Görüşmeden detaylar ISLAMABAD - Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid Al-Tani, iki günlük Pakistan ziyareti kapsamında Başbakan Imran Khan ile başkent Islamabad'daki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:25 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Görüşmeden detaylar ISLAMABAD - Katar
Emiri Şeyh Tamim bin Hamid Al-Tani, iki günlük Pakistan
ziyareti kapsamında Başbakan Imran Khan ile başkent Islamabad'daki Başbakanlık
ofisinde bir araya geldi.
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