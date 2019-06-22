Son Dakika Haberleri: Katar Emiri Al-Tani Pakistan'da
Son Dakika Güncel Haber

Katar Emiri Al-Tani Pakistan'da

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Görüşmeden detaylar ISLAMABAD - Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid Al-Tani, iki günlük Pakistan ziyareti kapsamında Başbakan Imran Khan ile başkent Islamabad'daki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Görüşmeden detaylar ISLAMABAD - Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid Al-Tani, iki günlük Pakistan ziyareti kapsamında Başbakan Imran Khan ile başkent Islamabad'daki Başbakanlık ofisinde bir araya geldi.
Katar Emiri Al-Tani Pakistan'da
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:25 Kaynak: AA
Pakistan, Katar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim yasakları başladı Son Dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:56:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katar Emiri Al-Tani Pakistan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]