Son Dakika Haberleri: Katar Emiri Arap Birliği Zirvesi'nden Erken Ayrıldı

Katar Emiri Arap Birliği Zirvesi'nden Erken Ayrıldı

1 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Tunus'ta düzenlenen Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.

Katar Emiri Arap Birliği Zirvesi'nden Erken Ayrıldı, System.String[]
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Tunus'ta düzenlenen Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.

Katar resmi haber ajansına göre, Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldıktan sonra zirveden ayrılan Al Sani, toplantıdan Arap halklarının çıkarlarına katkı sunacak neticeler çıkması temennisinde bulundu.

Al Sani, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye telgraf göndererek, Tunus'ta bulunduğu süre içinde gördüğü misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Tunus yerel basını ise Al Sani'nin ayrılmasının zirveye katılımından önce programlandığını yazdı.

Katar, geçen yıl Suudi Arabistan'da düzenlenen zirveye katılmamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın terör suçlaması yönelttikleri Katar ile yaşadıkları krizin üzerinden 2 yıl geçti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamıştı. Kuveyt de bu krizde ara bulucu rol üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:47 Kaynak: AA

Tunus, Arap Birliği, Katar, Güncel
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