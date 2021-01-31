Katar Emiri, Doha'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti ile Sudan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Hımidti'yi başkent Doha'daki Emirlik Divanı Ofisinde ağırladı.

Hımidti'nin, Al Sani'ye, Sudan'daki son gelişmeler hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Hımidti de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Katar Emiri ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ile onları destekleme ve güçlendirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Hımidti, "Sudan ile Katar arasındaki kardeşlik bağları, güçlü ve köklü. Ortak ilişkiler, koordinasyon ve iş birliği, iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 11 Nisan 2019'daki darbeyle görevine son verilmesinin ardından ilk kez üst düzey bir Sudanlı heyet Katar'ı ziyaret ediyor.

Sudan Egemenlik Konseyi, ocak ayının ortalarında yaptığı açıklamada, Hedasi Barajı müzakereleri ve Etiyopya ile "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik konusunda Sudan'ın tutumunu Arap ve Afrika ülkelerine anlatmak için diplomatik adımlar atacaklarını duyurmuştu.

Heyetin Katar ziyareti de bu bağlamda değerlendiriliyor.