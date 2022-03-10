Katar Emiri Doha'da Zelenskiy'in Özel Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Özel Temsilcisi Bektum Rostam ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani, ülkesini ziyaret eden Rostam'ı başkent Doha'da kabul etti.

Bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra Ukrayna topraklarındaki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Ukrayna krizinin barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesinin olanakları konuşuldu.

Katar Emiri Al Sani dün gece de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşmüştü.