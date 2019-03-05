Son Dakika Haberleri: Katar Emiri El Sani Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile Görüştü

Katar Emiri El Sani Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile Görüştü

42 dakika önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Katar Emiri El Sani Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen ile Görüştü, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gelen Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani resmi temaslarda bulunmak için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi. El Sani, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından askeri törenle karşılandı. Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Bellen, Katar Emiri El Sani'ye Avusturya Milli futbol takımı oyuncularının imzaladığı bir top hediye etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın açıklaması yapılmadı. Emir Al Sani, daha sonra Şansölye Sebastian Kurz ile görüşecek. - VİYANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Viyana, Katar, Alexander Van der Bellen, Politika
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