Katar Emiri El Sani yarın Suudi Arabistan'a gidiyor - Son Dakika

Katar Emiri El Sani yarın Suudi Arabistan'a gidiyor

04.01.2021 23:10
Katar Emiri El Sani yarın Suudi Arabistan'a gidiyor, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'a gidiyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'a gidiyor.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El Sabah'ın Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hava, kara ve deniz sınırlarının bu akşamdan itibaren açılacağını duyurmasının ardından Katar Emirlik Divanı'ndan 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesi ile ilgili açıklama yapıldı. Divan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin yarın Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde düzenlenecek olan KİK zirvesine katılmak üzere Katar heyetine başkanlık edeceğini belirtti. KİK zirvesinde 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise yaptığı açıklamada, "Körfez Arap Devletleri İşbirliği Konseyi zirvesi, sınıfı birleştiren, iyilik ve refah yolunu güçlendiren, birleşme ve dayanışma özlemleri için kapsayıcı bir zirve olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili ise, Katar ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır arasında 3 yıldır devam eden krizin sona ereceğini belirterek, yarın Suudi Arabistan'da anlaşmanın imzalanacağını duyurdu. Yetkili, Başkan Trump'ın damadı ve Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Jared Kushner'ın Orta Doğu Elçisi Avi Berkowitz ve ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Danışmanı Brian Hook ile birlikte KİK zirvesine katılmak üzere El Ula kentine uçtuğunu öne sürdü. Yetkili ayrıca, varılacak anlaşma ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar ablukasına son vereceğini ve bunun karşılığında Katar'ın ambargo ile bağlantılı davaları takip etmeyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. - DOHA

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Körfez, Katar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Katar Emiri El Sani yarın Suudi Arabistan'a gidiyor - Son Dakika


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