Katar Emiri fidan dikerek ülkedeki ilk çocuk müzesi parkının açılışını yaptı - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkedeki ilk çocuk müzesi parkının resmi açılışı kapsamında proje alanında fidan dikti.

Katar Müzeler Kurumunun geliştirdiği proje kapsamında hayata geçirilen ve inşaatı devam eden "Dadu Çocuk Müzesi"nin önemli bölümlerinden biri olacak parkın açılışı dolayısıyla 1 milyon fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Emir Temim'in yanı sıra Katar Müzeler Kurumu Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyha el-Meyyase bint Hamed, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve müze yetkilileri katıldı.

Emir Temim ve diğer katılımcılar etkinlik kapsamında sedir fidanı dikti. Katar Emiri daha sonra, fidan dikme etkinliği ve çocuk müzesi projesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Park ve kapalı alanlardan oluşacak Dadu Çocuk Müzesi ile çocuklara ve ailelerine oyun oynarken öğrenmelerine ve kendilerini keşfederek dünyayı anlamalarına olanak tanıyan özgür alanlar oluşturulması hedefleniyor.