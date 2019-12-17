Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü - Son Dakika

Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü

6 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonla görüşerek bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emiri ile ABD Başkanı telefonda görüştü, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonla görüşerek bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim bin Hamed, Trump'ı telefonla aradı. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bunların güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeler ele alındı.

Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerinden olmak üzere yaklaşık 13 bin ABD askeri bulunuyor. ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri varlığı olma özelliği taşıyan bu üs, DEAŞ'a karşı verilen savaşta kullanılıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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