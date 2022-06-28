Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

28.06.2022 15:41
Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesini ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun'u başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Şeyh Tahnun, Emir Al Sani'ye ülkesinin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'nın selamları ve Katar halkı için iyi dileklerini iletti.

Görüşmede, Al Sani ile Şeyh Tahnun iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ile ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emiri Al Sani, 15 Mayıs'ta BAE Emiri Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefatından dolayı yeni Emir Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Abu Dabi'ye gitmişti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Togo Cumhuriyeti, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü - Son Dakika

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