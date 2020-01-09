Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı "Irak'taki son gelişmeleri" görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı 'Irak'taki son gelişmeleri' görüştü - Son Dakika

Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı "Irak'taki son gelişmeleri" görüştü

6 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda Irak'taki son gelişmeleri görüştü.

Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda Irak'taki son gelişmeleri görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, Johnson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Irak'taki son gelişmeler, yükselen tansiyonun düşürülmesi ve bu ülkedeki güvenlik ile istikrarın sağlanması konularını ele aldı.

Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmelerin yanı sıra ortak çıkarlar kapsamında dost iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi de konuşuldu.

İngiltere, Katar, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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