Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı, ikili iş birliğini ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı, ikili iş birliğini ve bölgesel konuları görüştü

13.10.2022 14:10
Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı, ikili iş birliğini ve bölgesel konuları görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Astana'daki görüşmede ikili iş birliğini ve bölgesel konuları ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Astana'daki görüşmede ikili iş birliğini ve bölgesel konuları ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ve Reisi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki ilişkiler, bunları geliştirme yolları ile bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.

Al Sani ile Reisi, CICA'nın gündemindeki konular kapsamında güvenlik ve barışa hizmet etmek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için Asya ülkeleri arasında iş birliğini ve entegrasyonu geliştirme yolları hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, liderlerin yanı sıra Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar Emirlik Divanı Başkanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Katar Ulaştırma Bakanı Casim bin Seyf es-Suleyti, Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani; İran tarafından da Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve üst düzey yetkililer hazır bulundu.

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Kaynak: AA

İbrahim Reisi, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı, ikili iş birliğini ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika

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