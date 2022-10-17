Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iş birliğini görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iş birliğini görüştü

17.10.2022 20:11
Katar Emiri ile İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iş birliğini görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İran Ekonomi İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rızai, iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İran Ekonomi İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Rızai, iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Rızai beraberinde heyetle gerçekleştirdiği Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim tarafından Emirlik Divanı'nda kabul edildi.

Görüşmede, Rızai, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Şeyh Temim'e selamını, sağlık ve mutluluk dileklerini; Katar halkına da daha fazla gelişme ve refah dileklerini iletti.

Katar Emiri Şeyh Temim de Reisi'ye selamlarını, sağlık ve esenlik dileklerini iletti; İran halkına ilerleme ve kalkınmaya devam etme temennisinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği ilişkileri ile bu ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarının yanı sıra ortak önemi haiz bazı meseleler ele alındı.

Rızai ile beraberindeki heyet, gün içerisinde Katar İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani ile de bir araya gelmişti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği ve bunları geliştirmenin yolları gözden geçirilmişti.

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Kaynak: AA

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