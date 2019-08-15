Katar Emiri ile Rusya Devlet Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü
46 dakika önce
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.
Katar Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:07 Kaynak: AA
Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim, Putin'i telefonla aradı.
Görüşmede iki ülke arasındaki "stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmelerin" ele alındığı ifade edildi.
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