Son Dakika Haberleri: Katar Emiri ile Rusya Devlet Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü
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Katar Emiri ile Rusya Devlet Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

46 dakika önce

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Katar Emiri ile Rusya Devlet Başkanı bölgesel gelişmeleri görüştü, System.String[]
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim, Putin'i telefonla aradı.
Görüşmede iki ülke arasındaki "stratejik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmelerin" ele alındığı ifade edildi.
Vladimir Putin, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:07 Kaynak: AA
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