Katar Emiri ile Suudi Arabistan Veliahtı Koordine Konseyine başkanlık etti - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları görüştü.

Katar Emirlik Divanı açıklamasına göre, iki ülke arasındaki Koordine Konseyi, Temim ve Bin Selman'ın başkanlıklarında başkent Doha'daki Emirlik Divanında toplandı.

Konsey toplantısında, güçlü kardeşlik ilişkilerinin ve iki ülke halkına ait çıkarların birçok alanda daha geniş ufuklara taşıyacak şekilde geliştirilmesi ve desteklenmesi yolları ele alındı.

Özellikle bölgedeki son gelişmeler olmak üzere bölgenin istikrarı ve güvenliğine ilişkin ortak öneme sahip konulara ilişkin görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıda ziyaretin önemine işaret eden Katar Emiri, bunun iki ülke arasındaki tarihi ve güçlü bağları daha da derinleştirdiğinin altını çizdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman da Doha'da olmaktan ve sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Koordine Konseyi 6. Toplantısının iki ülke ilişkilerine nitelikli bir boyut kazandırmasını arzu ettiğini dile getiren Bin Selman, iki ülke için ikili fırsatların en yakın zamanda çıkarlara dönüşeceğini kaydetti.

Konsey toplantısının ardından her iki taraf toplantı tutanağını imzaladı.

Ayrıca heyetlerin dışında Şeyh Temim ve Bin Selman ikili görüşmede de bir araya geldi. Ortak Körfez çalışmalarının desteklenmesi ve öneminin vurgulandığı ikili görüşmede, her iki tarafın çıkarına olacak kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine mutabık kalındı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 14 Aralık'ta ülkesinde düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesinde, 6 Aralık'ta Körfez turuna çıkmıştı. Körfez turuna Umman'dan başlayan Bin Selman'ın, BAE ve Katar temaslarının ardından Bahreyn ve Kuveyt'i de ziyaret etmesi bekleniyor.

Körfez krizinin sona ermesinin ardından Katar ve Suudi Arabistanlı yetkililer arasında son dönemde diplomatik temaslarda artış görülüyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.