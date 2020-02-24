Katar Emiri ile Tunus Cumhurbaşkanı ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Emiri ile Tunus Cumhurbaşkanı ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüştü - Son Dakika

Katar Emiri ile Tunus Cumhurbaşkanı ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüştü

6 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konuları görüştü.

Katar Emiri ile Tunus Cumhurbaşkanı ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüştü, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konuları görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ve Al Sani, Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi. İkilinin görüşmesinin ardından heyetler arası toplantılara geçildi.

Görüşmelerde özellikle iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme yolları ele alındı. Taraflar ayrıca ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün'ün ardından yurt dışı turunun ikinci durağı Tunus'a bugün gelmişti.

Al Sani'nin iki gün sürmesi planlanan Tunus ziyareti sonrasında Cezayir'e geçmesi bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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