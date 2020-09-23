Katar Emiri, İsrail'in uzlaşmaz tutumu karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi - Son Dakika

Katar Emiri, İsrail'in uzlaşmaz tutumu karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Filistinliler aleyhindeki uzlaşmaz ve inatçı tutumu karşısında uluslararası toplumun acizliğini kınadı.

Katar Emiri, İsrail'in uzlaşmaz tutumu karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Filistinliler aleyhindeki uzlaşmaz ve inatçı tutumu karşısında uluslararası toplumun acizliğini kınadı.

Katar Emiri Şeyh Temim, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online katılımla düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na, video konferans aracılığıyla hitap etti.

Şeyh Temim, konuşmasında "Filistin davasının haklılığı konusunda uluslararası bir fikir birliği bulunuyor. Bu fikir birliğine rağmen uluslararası toplum, İsrail'in uzlaşmaz ve inatçı tavrı, Filistin ve Arap topraklarındaki devam eden işgal, Gazze Şeridi'ne boğucu ablukanın dayatılması ve yerleşim birimleri politikasının sürekli genişlemesi karşısında aciz kalıyor ve mücadele için etkin herhangi bir adım atmıyor. Bunlar, uluslarası meşru kararların ve uluslararası toplumun mutabık kaldığı iki devletli çözümün açık şekilde ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Adil ve arzu edilen barışın ancak İsrail'in Arap Barış Girişimi'nin dayandığı, Araplar tarafından kabul edilen uluslararası meşruiyet referansları ve kararlarına tam bağlılıkla gerçekleştirilebileceğini belirten Şeyh Temim, uluslararası topluma; yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırmaya zorlamaları, güce değil uluslararası kararlara dayanan güvenilir müzakereler yoluyla barış sürecini yeniden yoluna koymaları çağrısında bulundu.

Şeyh Temim, işgalin sınırlı bir sürede sonlandırılması, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına tabi bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve işgal altındaki tüm Arap topraklarındaki İsrail işgaline son verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Körfez krizinin çözüm yolu koşulsuz diyalog"

Konuşmasında Körfez krizine de değinen Katar Emiri, "Katar'a yönelik 3 yıldan uzun süredir devam eden yasadışı ve adaletsiz ambargonun ardından çeşitli alanlardaki ilerleme ve gelişme yolunda yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Ortak çıkarlara ve devlet egemenliğine saygı duymaya dayalı koşulsuz bir diyaloğun, yasadışı ambargoyla başlayan bu krizi çözmenin yolu olduğunu söyleyen Şeyh Temim, çözümün bu ambargoyu kaldırmakla başlayacağını belirtti.

Katar Emiri, Kovid-19 sürecine ilişkin ise "Salgın bize çok taraflı iş birliğinin, genel anlamda salgın hastalıklarla, iklim ve çevre sorunlarıyla mücadeledeki tek yol olduğunu hatırlattı. Bunu yoksulluk, savaş, barış konularını ele alırken, güvenlik ve istikrar meselelerinde ortak hedeflerimizi gerçekleştirirken de hatırlarsak iyi olur." diye konuştu.

Şeyh Temim, Afganistan uzlaşı dosyasına ilişkin ise Katar'ın arabuluculuk çabalarının 29 Şubat'ta Doha'da ABD ile Taliban arasında barış anlaşması imzalanmasıyla sonuçlandığını, ayrıca Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki esir değişimi sürecinin de geçen ay Doha görüşmeleriyle başarılı olduğunu ifade etti.

Katar Emiri, Suriye, Libya, Lübnan ve Sudan'da siyasi çözüme ulaşılması gerektini yineledi.

Filistin, İsrail, Katar, Arap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 00:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Emiri, İsrail'in uzlaşmaz tutumu karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı
Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı         
00:11
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazanın basına sızan fotoğrafları nedeniyle dava açtı Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazanın basına sızan fotoğrafları nedeniyle dava açtı         
23:31
Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek         
21:44
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı         
14:48
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi         
14:39
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 01:12:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar Emiri, İsrail'in uzlaşmaz tutumu karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei