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Katar Emiri: "Joe Biden'la görüşmelerimiz verimliydi" - Son Dakika

Katar Emiri: "Joe Biden'la görüşmelerimiz verimliydi"

01.02.2022 13:08
Katar Emiri: "Joe Biden'la görüşmelerimiz verimliydi"

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmelerinin "verimli" geçtiğini; iki ülke arasındaki stratejik ortaklık bağlamında uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmelerinin "verimli" geçtiğini; iki ülke arasındaki stratejik ortaklık bağlamında uluslararası ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Emir Temim, ABD'nin başkenti Washington'da Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Joe Biden'la görüşmelerimiz verimliydi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık bağlamında uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin bakış açılarımızı ele aldık." ifadesini kullanan Temim, bölgede istikrar ve barışın sağlanması için ABD ile Katar arasındaki ortaklığın her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.

Joe Biden döneminde körfez ülkelerinden ABD'yi ziyaret eden ilk lider olan Katar Emiri Temim, pazar günü ülkeye gelmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Emiri: 'Joe Biden'la görüşmelerimiz verimliydi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar Emiri: "Joe Biden'la görüşmelerimiz verimliydi" - Son Dakika
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