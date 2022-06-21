Emir Al Sani, Katar Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Emir Al Sani, Katar Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu

21.06.2022 13:51

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, krizleri aşmanın yolunun dayanışma, adalet ve çifte standardın reddedilmesinden geçtiğini ifade etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, krizleri aşmanın yolunun dayanışma, adalet ve çifte standardın reddedilmesinden geçtiğini ifade etti.

Katar Emiri Al Sani, "Küresel Ekonomik İyileşmede Eşitliğin Sağlanması" temasıyla başkent Doha'da düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu.

Katar Ekonomi Forumu'nun stratejik konularda diyaloğu zenginleştirmeyi amaçladığını belirten Al Sani, "Kovid-19 salgını zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumun boyutunu gözler önüne serdi ve bu farkın açılmasına neden oldu." dedi.

Al Sani, sorunları aşmanın yolunun tüm devletlerin "dayanışma, adalet, eşitlik ve çifte standardı reddetme" ilkelerine riayet etmesiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Katar Emiri, "Ekonomiyle çözümü olmayan sorunlar var; savaşlar ve bu savaşların Ukrayna ve diğer birçok ülke ve halkı üzerindeki yıkıcı etkileri. Bu durumda çözüm ancak siyasi düzeyde olabilir." diye konuştu.

Al Sani ayrıca, savaş ortamında gıda krizinin "arz talep yasasına" bırakılamayacağını ve fakir ülkelerin aşırı yoksulluk sorunuyla tek başına yüzleşmeye terk edilemeyeceklerini kaydetti.

Forumun açılışına Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden çok sayıda bakan ve temsilci de katıldı.

Katar Ekonomi Forumu'nun ilki Haziran 2021'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da foruma video mesajla katılmıştı.

YORUMLAR
500
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Atletizm Pisti'nin açılışında konuştu Açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Atletizm Pisti'nin açılışında konuştu Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da OSB köprülü kavşağının açılışında konuştu Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da OSB köprülü kavşağının açılışında konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emir Al Sani, Katar Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
15:23 İngiltere'de demiryolu çalışanları isyan bayrağını çekti! 40 binden fazla işçi son 30 yılın en büyük grevini başlattı
15:20 Eşini öldürüp oğluna işkence yapan adam ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
15:12 Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Alpaslan Öztürk, Eyüpspor ile anlaştı
15:09 Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ayakta alkışladılar: Pınar Gültekin davasında 'Haksız tahrik indirimi' verdiler! Kadınların susmaması lazım
14:55 ABD'li güzel oyuncu Holly Scarfone'nin ayağı takılınca olanlar oldu! Mini elbisesi açılınca kalçası göründü
14:18 Dünyaca ünlü Senegalli futbolcu Mane'den örnek hareket! Doğup büyüdüğü köye hastane ve okul yaptırdı
13:56 Galatasaray, ligin ikinci yarısına damga vuran Antalyasporlu Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti
13:51 Aydın'da domuz saldırısına uğrayan ve 15 metrelik çukura düşen at hayatını kaybetti
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 15:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: Emir Al Sani, Katar Ekonomi Forumu'nun açılışında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement