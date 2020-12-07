Katar Emiri, Kuveyt ve Umman liderleriyle Körfez'de uzlaşı çabalarını görüştü - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Körfez'de uzlaşı çabalarını görüştü.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Emir Sabah, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Körfez'deki uzlaşı çabalarının yanı sıra iki ülke ve halklarını birbirine bağlayan kardeşlik ilişkileri ve ortak Körfez çalışmaları süreci ele alındı.

Katar Emiri Al Sani, Kuveyt'in Körfez'in birliğini koruma, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin birliğini destekleme ve güçlendirme çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Sultan Heysem bin Tarık ile Katar Emiri Al Sani'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Görüşmede, Körfez'de uzlaşı çabalarının yanı sıra kardeş iki ülke arasındaki dostluk görüşmeleri ve iş birliği yönlerinin ele alındığı aktarıldı.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.