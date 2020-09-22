Katar Emiri'nden BM Güvenlik Konseyine reform çağrısı - Son Dakika

Katar Emiri'nden BM Güvenlik Konseyine reform çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dünya halklarının temsili konusu ve kararların uygulanmasındaki mekanizmalarda kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu.

Katar Emiri'nden BM Güvenlik Konseyine reform çağrısı, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dünya halklarının temsili konusu ve kararların uygulanmasındaki mekanizmalarda kapsamlı reform yapılması çağrısında bulundu.

BM'nin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinliğe görüntülü mesaj gönderen Şeyh Temim, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş büyük devletten birinin alacağı tavra göre ortak güvenlik konularının muallakta kalmasından dolayı BMGK iç tüzüğünün yeniden düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Kararların uygulanmasında çifte standarttan kaçınılmasının önemine işaret eden Şeyh Temim, şunları söyledi:

"BM, ortak insan hakları ve haysiyet anlayışı üzerine kuruldu. Bundan dolayı da uluslararası ilişkilerde bir dönüm noktası oluşturdu. BM ilkelerini üyelerine kabul ettirme mekanizmalarını bulmakta hala aciz kalıyor. Hala dahi dünyanın çeşitli bölgelerinde hayatımızın farklı alanlarında gücün hakkı, hakkın gücünün üzerinde duruyor. Bugün, içinde bulunduğumuz yüzyılın üçüncü on yılı başına yaklaşırken bu çabalara rağmen, dünya hala uluslararası ve bölgesel gerginlik noktalarının büyütülmesi, silahsızlanma, çevre, sürdürülebilir kalkınma ve terör gibi çeşitli ve benzeri görülmemiş sorunlarla karşı karşıyadır."

Şeyh Temim, Katar'ın BM ile çalışmaya ve çeşitli sorunların çözümünde destek vererek katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Reform, Katar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 01:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Katar Emiri'nden BM Güvenlik Konseyine reform çağrısı - Son Dakika


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