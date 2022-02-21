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Katar Emiri'nden bölgedeki krizlerin çözümü için "diyalog" vurgusu - Son Dakika

Katar Emiri'nden bölgedeki krizlerin çözümü için "diyalog" vurgusu

21.02.2022 19:05
Katar Emiri'nden bölgedeki krizlerin çözümü için "diyalog" vurgusu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgedeki tüm anlaşmazlıklar ve krizler için en iyi yolun diyalog olduğunu belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgedeki tüm anlaşmazlıklar ve krizler için en iyi yolun diyalog olduğunu belirtti.

Al Sani, resmi ziyaret için Doha'da bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Al Sani, Reisi ile bölgenin güvenliği ve istikrarı başta olmak üzere ortak öneme sahip bir dizi meseleyi ele aldıklarını ifade etti.

Al Sani, "Görüşmeler sırasında bölgenin karşılaştığı tüm anlaşmazlıklar ve zorluklar için en iyi yolun diyalog olduğunu vurguladık." dedi.

Katar'ın anlaşmazlıkları sona erdirmek ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırmak için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu dile getiren Al Sani, Viyana'da devam eden nükleer görüşmelere ilişkin ise "tüm tarafları memnun eden ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımını garanti eden bir anlaşmaya varılmasını umduğunu" belirtti.

Bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerindeki etkisi hasebiyle ülkesinin Viyana'daki nükleer müzakere sürecini ilgiyle takip ettiğini kaydeden Al Sani, Reisi'den söz konusu müzakereler hakkında bilgi aldığını aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na katılmak üzere Doha'ya gelmişti.

Göreve geldiğinden bu yana ilk kez bir Körfez ülkesini ziyaret eden Reisi'nin Doha temasları kapsamında iki ülke arasında 14 iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Emiri'nden bölgedeki krizlerin çözümü için 'diyalog' vurgusu - Son Dakika


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