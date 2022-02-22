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Katar Emiri'nden küresel doğal gaz arzının güvenliği için güçlü diyalog çağrısı - Son Dakika

Katar Emiri'nden küresel doğal gaz arzının güvenliği için güçlü diyalog çağrısı

22.02.2022 12:43
Katar Emiri'nden küresel doğal gaz arzının güvenliği için güçlü diyalog çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya ile Batı arasındaki gerilim sebebiyle Avrupa'da olası bir doğal gaz krizinin sinyalleri verilirken, küresel doğal gaz arzının güvenliğini sağlamak için daha güçlü diyalog çağrısında bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Rusya ile Batı arasındaki gerilim sebebiyle Avrupa'da olası bir doğal gaz krizinin sinyalleri verilirken, küresel doğal gaz arzının güvenliğini sağlamak için daha güçlü diyalog çağrısında bulundu.

Katar'ın başkenti Doha'da "Doğal Gaz... Enerjinin Geleceğini Çizmek" adıyla düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) açılış konuşmasını Al Sani yaptı.

Katar Emiri, Forumun iki yıldan uzun süredir dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının beraberinde getirdiği zorlukların gölgesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Al Sani, esneklik ve uluslararası iş birliğinin, zorlukları fırsata dönüştürmek ve herkesin ulaşmak istediği kalkınma ile refahın devamını sağlayan yeni normale geçmek için önemli faktörler olmaya devam ettiğini vurguladı.

Forumdaki diyaloğun, doğal gazın enerji dönüşümündeki merkezi rolünü ortaya koymak ve ekonomik büyümeyle çevresel zorluklarla başa çıkma arasında dengeyi sağlayan güvenilir bir enerji kaynağı arayışı için fırsat olduğuna dikkati çeken Al Sani, dünyanın son 20 yılda doğal gazın büyük bir pay sahibi olduğu enerji haritasındaki değişime şahit olduğunu dile getirdi.

Al Sani, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğal gaz konusunda rolümüzü güçlendirmek için Kuzey Sahası'ndan üretimi genişletme projeleri aracılığı ile yıllık LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) üretim kapasitemizi 2027 yılına kadar yıllık 77 milyon tondan 126 milyon tona çıkarmak için çalışıyoruz."

Katar Emiri, Doha'nın gaz ihracatçılarının ve tüketicilerin çıkarlarını koruma ve üye devletlerin doğal kaynaklarını geliştirme ve kullanma haklarının tam ve kalıcı olduğunu onaylama çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Al Sani, "Doğal gaz arzının güvenliğini ve küresel gaz piyasalarının istikrarını sağlamak için üye devletler ile ihracatçılar ve ithalatçılar arasında diyalog ve iş birliğinin artırılması çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, Aralık 2008'de üye ülkeler arasında deneyim, bilgi paylaşımı, iş birliği ve koordinasyon seviyesinin yükseltilmesi için Doha merkezli kuruldu.

Forum; Katar, Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Rusya, Trinidad ve Tobago ile gözlemci üye olarak Venezuela, Angola, Azerbaycan, Irak, Malezya, Norveç, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

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Doğalgaz, Enerji, Rusya, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Emiri'nden küresel doğal gaz arzının güvenliği için güçlü diyalog çağrısı - Son Dakika


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