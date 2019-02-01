Son Dakika Haberleri: Katar Emiri'nden Milli Takıma Tebrik

Katar Emiri'nden Milli Takıma Tebrik

1 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2019 Asya Kupası'nı kazandığı için ülkesinin milli takımını tebrik etti.

Katar Emiri'nden Milli Takıma Tebrik, System.String[]
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 2019 Asya Kupası'nı kazandığı için ülkesinin milli takımını tebrik etti.

Katar Emiri Al Sani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Katar milli takımının 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenmesinden sonra milli takımla ilgili paylaşımda bulundu.

Al Sani paylaşımında "2019 Asya Kupası'nı kazanan milli takımımızı ve Katar halkını gönülden tebrik ediyorum. Kahramanlarımıza, bunu bir Arap başarısı olarak gerçekleştiren idari ve teknik ekibi de tebrik ederim. Heyecan verici bir mücadele veren milli takımımız milyonların hayalini gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Katar'ın 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenmesi sonrası ülkede kutlamalarla beraber büyük sevinç yaşanıyor.


Halk, 2019 Asya Kupası finalinde Katar ile Japonya arasında oynanan maçı, başkent Doha'da sokaklara kurulan dev ekranlardan izledi.


Turnuvada ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda karşı karşıya geldi.


Katar, 12. dakikada El Muaz Ali ve 27. dakikada Abdulaziz Hatem'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.


Karşılaşmanın 69. dakikasında Japonya, Takumi Minamino'nun golüyle farkı bire indirdi. 83. dakikada Ekrem Afif'in penaltıdan attığı golle durumu 3-1 yapan, kalan dakikalarda skoru koruyan Katar, tarihinin ilk şampiyonluğuna uzandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Japonya, Asya, Katar, Spor
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