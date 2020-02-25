Katar Emiri resmi ziyaret için Cezayir'de - Son Dakika
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Katar Emiri resmi ziyaret için Cezayir'de

6 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretleri kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.

Katar Emiri resmi ziyaret için Cezayir'de, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretleri kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Katar Emiri Al Sani, başkent Cezayir'deki Uluslararası Huvari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ve üst düzey devlet yetkilileri tarafından karşılandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri'nin ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geleceği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca ikilinin, ortak önemi haiz meseleler ile iki ülke arasındaki iş birliği konularını ele alacağı kaydedilmişti.

Al Sani'nin Cezayir ziyaretinin bir gün sürmesi bekleniyor.

Katar Emiri, Cezayir'den önce Ürdün ve Tunus'u ziyaret ederek resmi temaslarda bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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