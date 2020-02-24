Katar Emiri resmi ziyaret için Tunus'ta - Son Dakika
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Katar Emiri resmi ziyaret için Tunus'ta

6 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a geldi.

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a geldi.

Katar Emiri Al Sani, başkent Tunus'taki Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından resmi törenle karşılandı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri önderliğindeki heyette, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Imadi'nin de bulunacağı belirtilmişti.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında iş birliğini geliştirme amacıyla üst düzey görüşmeler yapılması bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:06 Kaynak: AA
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