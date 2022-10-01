Katar Emiri Al Sani, Karadavi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Katar Emiri Al Sani, Karadavi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

01.10.2022 03:18
Katar Emiri Al Sani, Karadavi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 26 Eylül'de vefat eden Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucu başkanı, Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin Doha'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 26 Eylül'de vefat eden Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucu başkanı, Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin Doha'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Katarlı sosyal medya kullanıcıları, Katar Emiri Al Sani'nin Karadavi'nin Doha'daki ailesine yaptığı taziye ziyaretine ilişkin görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, Karadavi'nin ailesinin Al Sani'yi karşıladığı, ardından da Katar Emiri'nin taziyelerini sunduğu görüldü.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin vefat eden kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi (96), Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Yusuf el-Karadavi

Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kur'an-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher'de üniversite eğitimini tamamladı.

Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliğinin başkanlığını yaptı.

Yusuf el-Karadavi, yıllardır Katar'da yaşıyordu.

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Kaynak: AA

Eylül, Dünya, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri Al Sani, Karadavi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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