Katar Emiri Al Sani, Karadavi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 26 Eylül 'de vefat eden Dünya Müslüman Alimler Birliğinin kurucu başkanı, Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi'nin Doha 'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA

Eylül, Dünya, Katar, Güncel, Son Dakika

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