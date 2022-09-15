Katar Emiri Şeyh Temim Fransız Le Monde gazetesine konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Katar Emiri Şeyh Temim Fransız Le Monde gazetesine konuştu Açıklaması

15.09.2022 01:18
Katar Emiri Şeyh Temim Fransız Le Monde gazetesine konuştu Açıklaması

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Arap Baharı gösterilerine sebep olan durumların hala var olduğunu ve artarak devam ettiğini söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Arap Baharı gösterilerine sebep olan durumların hala var olduğunu ve artarak devam ettiğini söyledi.

Fransız Le Monde gazetesine konuşan Katar Emiri Temim yaşanan sıkıntılarla başa çıkmak için kademeli bir şekilde gerekli reformları hayata geçirme çağrısında bulundu.

Katar Emiri demecinde "Maalesef Arap Baharı'na yol açan yoksulluk, işsizlik ve mezunların işsiz kalması gibi derin sorunlar hala varlığını sürdürüyor." değerlendirmesi yaptı.

Çözüm bulunamayan sorunların aksine daha da arttığını söyleyen Şeyh Temim, çözüm üretilememesi halinde olayların yeniden yaşanabileceğini dile getirdi.

"Gelecekteki yaşanabilecek olaylardan kaçınmanın en iyi yolunun gerekli reformları kademeli olarak uygulamak olduğuna" dikkati çeken Temim, "Halklarımıza sadece kelimelerle değil gerçek ümitler vermemiz gerekiyor." dedi.

Müslüman Kardeşler meselesi

Katar'ın Müslüman Kardeşler örgütüyle ilişkisi bulunmasından dolayı eleştirilmesi konusunda Temim, "Müslüman Kardeşler ile bir ilişkimiz yok. Katar topraklarında Müslüman Kardeşler ya da bağlantılı cemaatlerin hiçbir üyesi yok." diye konuştu.

Katar'ın açık bir ülke olduğunu ve farklı görüş ve fikirlere sahip çok sayıda insanın burada yaşadığını aktaran Temim, "Biz bir ülkeyiz, parti değiliz ve siyasi örgütlerle değil ülkeler ve onların meşru hükümetleriyle ilişki kuruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Suriye dosyası

Temim, Suriye'deki Esed rejimiyle ilişkilerin yeniden başlaması hakkında "Her ülke, dilediği ülke ile ilişki kurma hakkına sahiptir, ancak Arap Birliği, Suriye'yi haklı bir nedenle dışlamaya karar verdi ve bu sebep hala varlığını koruyor." dedi.

Suriye'nin geleceği ve halkının talepleri hakkında bir barış süreci olursa herhangi bir görüşmeye katılmaya hazır olduğunu, ancak şu anda durumun böyle olmadığını söyleyen Temim, "Bir liderin halkına karşı katliamlar yapmasını ve milyonlarca mülteciyi ülkesinden kovmasını neden kabul ediyoruz? Ciddi davranmalıyız ve Suriye'deki soruna bir son vermeliyiz, aynısı Libya için de geçerli. Dikkatli olmazsak korkunç sonuçlarla karşılaşacağız." diye konuştu.

İsrail ile ilişkiler

Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri konusunda Şeyh Temim, "Her devletin bir başka devletle ilişki kurma hakkı olduğunu" dile getirdi.

Temim, "İsrail ile normalleşmek nedir? Bütün bir ciddiyetle soruyorum, İsrail'de durumlar normal mi? Kesinlikle hala işgal altında Arap toprakları var, 70 yıldan fazla bir zamandır evlerine dönemeyen mülteciler var. Gazze'de abluka altında yaşayan Müslümanlar ve Hıristiyanlar var." ifadesini kullandı.

Şeyh Temim şunları kaydetti:

"İsrail ile Filistin arasında Oslo Anlaşması imzalandığında İsrail ile resmi ilişkiler kurduk, Doha'da İsrail ticaret ofisini açtık. Ancak Gazze Şeridi'nde savaşlar son bulmadı. Yapmamız gereken Filistin halkı için barışçıl bir çözüme ulaşmak. Filistin halkına ümit vermeli ve topraklarını geri vermeliyiz. Biz İsrail ile konuşuyor ve Batı Şeria ve Gazze'de yaşayanlara yardımlar sunuyoruz. Ben iki devletli çözüme inanıyorum. Filistinliler ve İsrailliler yan yana yaşamalılar. Ancak maalesef henüz buna çok uzağız."

Körfez süreci

Şeyh Temim, ülkesinin 2017'de yaşadığı ablukaya ilişkin "Geçmişten söz etmekten hoşlanmıyorum." diyerek geleceğe bakmak istediklerini vurguladı.

"Bakış açılarının bazen farklılaştığını anlıyoruz." diye konuşan Temim, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile geleceğe hazırlandıklarını, bölgedeki gençlerin önünü açmanın temel işleri olduğunu bildirdi.

Temim "Birliğimiz ve iş birliğimiz tüm dünya için önemli iki unsur. KİK büyük şok ve çalkantıların ardından iyileşme sürecinden geçiyor. Doğru bir süreç üzerinde ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa'ya gaz ihracatı

Temim, enerji ve gaz konusunda ise Asya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine enerji ihraç ettiklerini ve ilerleyen yıllarda da bu ülkelere gaz ihraç etmeye devam edeceklerini dile getirerek "Rus gazının alternatifi olabileceğimizi düşünenler yanılıyorlar çünkü Rusya küresel pazar için önemli bir kaynak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın Rusya'ya getirdiği yaptırımlara da değinen Temim, tüm dünya için işleri karmaşık hale getiren yaptırımlar konusuna dikkatli yaklaşmak gerektiğini, Avrupa kıtasına gaz tedarikinde yaşanan kesintinin sebep olduğu sorunlardan herkesin etkilendiğini işaret etti.

Dünya Kupası

Katar'ın, FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmasına da değinen Temim, "Bu küresel organizasyonu düzenleyen ilk Arap ülkesiyiz. Bu, özellikle Arap dünyasındaki gençler için çok önemli bir organizasyon. Yüz binlerce taraftarı ağırlayacağız. Ziyaretçilerin, kültürümüzü tanımalarını ve bizi yeniden ziyaret etmelerini istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Arap Baharı, Le Monde, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri Şeyh Temim Fransız Le Monde gazetesine konuştu Açıklaması - Son Dakika

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