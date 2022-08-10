Katar Emiri ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze'deki son durumu görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Katar Emiri ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze'deki son durumu görüştü

10.08.2022 00:06
Katar Emiri ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze'deki son durumu görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile üç gün süren İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile üç gün süren İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirme yolları ile başta Gazze'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve ateşkes

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle 5 Ağustos Cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedefleri vurmuştu.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

YORUMLAR
500
Katar Kızılay'dan Gazze'ye 1,1 milyon dolarlık insani yardım Katar Kızılay'dan Gazze'ye 1,1 milyon dolarlık insani yardım Fransa: İsrail ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz Fransa: İsrail ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz
Kaynak: AA

Katar, Mısır, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar Emiri ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze'deki son durumu görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
22:36 Okey oynayan vatandaşlar kurşun yağmuruna tutuldu
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
21:41 Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:57 Rusya, Ukrayna'da kurulması planlanan Baykar SİHA fabrikasını vurmakla tehdit etti
20:32 Galatasaraylı iş adamının cesedi yıllar sonra boş araziden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 00:06:36. #1.12#
SON DAKİKA: Katar Emiri ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Gazze'deki son durumu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş