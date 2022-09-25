Almanya Başbakanı ile Katar Emiri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Son Dakika
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Almanya Başbakanı ile Katar Emiri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

25.09.2022 21:18
Almanya Başbakanı ile Katar Emiri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştüğü bildirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi görüştüğü bildirildi.

Katar Emirlik Divan'ından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim, Körfez turu kapsamında ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meseleler ile ekonomi, yatırım, enerji, askeri, kültür ve spor olmak üzere çeşitli alanlarda stratejik ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Katar Emiri Temim, Almanya Başbakanının ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin, özellikle ekonomik ve yatırım alanlarının güçlendirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Scholz da, ortak hedeflere ulaşmak için iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerini güçlendirme ve geliştirme arzusunu dile getirdi.

Körfez turu çerçevesinde dün Suudi Arabistan'a giden Almanya Başbakanı Scholz, bugün de BAE'deki temaslarının ardından Katar'a geçti.

Alman medyasında Scholz'un enerji alanında görüşmeler ve anlaşmalar yapmak üzere Körfez turuna çıktığı haberleri yer almıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı ile Katar Emiri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Son Dakika

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