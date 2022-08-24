Katar Emiri Al Sani, Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili ilişkileri güçlendirme konusunu görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri Al Sani, Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili ilişkileri güçlendirme konusunu görüştü

24.08.2022 18:22
Katar Emiri Al Sani, Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili ilişkileri güçlendirme konusunu görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme konusunu ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme konusunu ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Temim, Pakistan Başbakanı Şerif ile başkent Doha'daki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkileri savunma, ekonomi, yatırım, ticaret, enerji ve spor alanlarında destekleme ve geliştirme yollarının yanı sıra özellikle iki ülkenin terörle mücadele çabaları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı.

Katar Emiri, görüşme sırasında iki ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik ilişkilerin önemini vurgulayarak, Katar Yatırım Otoritesi aracılığıyla ticaret alışverişini artırmak ve yatırımları güçlendirmek suretiyle ekonomik ortaklığı güçlendirmeyi arzuladıklarına işaret etti.

Bu bağlamda, Katar Yatırım Otoritesi de Pakistan'daki çeşitli ticaret ve yatırım sektörlerine 3 milyar dolar yatırım yapmayı arzuladığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şerif de ülkesinin ortak hedeflere ulaşmak için iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerini güçlendirmeye ve bunları daha geniş ufuklara ve çeşitli alanlara taşımaya önem verdiğini söyledi.

Öte yandan, Katar Başbakanı Şeyh Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani de mevkidaşı Şerif ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve bunları çeşitli ortak iş birliği alanlarında güçlendirme ve geliştirme yollarını gözden geçirmenin yanı sıra karşılıklı ortak öneme sahip çıkarları ele aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri Al Sani, Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili ilişkileri güçlendirme konusunu görüştü - Son Dakika

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