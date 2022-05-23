Katar Emiri Şeyh Temim'den 2022 Dünya Kupası eleştirilerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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Katar Emiri Şeyh Temim'den 2022 Dünya Kupası eleştirilerine tepki Açıklaması

23.05.2022 17:31
Katar Emiri Şeyh Temim'den 2022 Dünya Kupası eleştirilerine tepki Açıklaması

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na yönelik Batı dünyasından gelen eleştirilere tepki göstererek, "Bugün bile Müslüman bir Arap ülkesinin Dünya Kupası gibi bir turnuvaya ev sahipliği yapacağı fikrini kabul edemeyen insanlar var." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na yönelik Batı dünyasından gelen eleştirilere tepki göstererek, "Bugün bile Müslüman bir Arap ülkesinin Dünya Kupası gibi bir turnuvaya ev sahipliği yapacağı fikrini kabul edemeyen insanlar var." dedi.

Şeyh Temim, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) özel oturumuna katıldı.

İsviçre'nin Davos kasabasında moderatörlüğünü WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab'ın yaptığı oturumda konuşan Şeyh Temim, işgal altındaki Batı Şeria'da görevi başındayken İsrail güçlerince öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'ye değindi.

Akile'nin öldürülmesine ilişkin gelen tepkilerdeki çifte standarda dikkati çeken Şeyh Temim, "Hükümetlerin insanların değerleri konusunda bölgelerine, ırklarına veya dinlerine göre çifte standart uyguladığı bir dünyayı kabul etmemeliyiz. Biz, her bir Avrupalının yaşamının değerini kendi bölgemizde yaşayan biri kadar değerli görüyoruz." dedi.

Şeyh Temim, gazeteci Akile'nin İsrail tarafından öldürülmesinin mart ayından bu yana Rusya- Ukrayna Savaşı'nda 7 gazetecinin öldürülmesi kadar korkunç bir olay olduğunu vurguladı.

Akile'nin on yıllardır Filistin halkının acılarını haberleştirdiğini belirten Şeyh Tamim, Akile'nin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarının altını çizdi.

"Tarihi reformlar yaptık"

Şeyh Tamim, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin ülkesine yönelik eleştirilere de tepki göstererek, "Bugün bile Müslüman bir Arap ülkesinin Dünya Kupası gibi bir turnuvaya ev sahipliği yapacağı fikrini kabul edemeyen insanlar var." ifadesini kullandı.

Katar Emiri'nin bu sözleri salonda alkış aldı.

Şeyh Tamim, Katar'ın yıllar içinde kaydettiği kalkınmaya dikkati çekerek ülkesindeki göçmen işçilerin insan hakları durumuna ilişkin tarihi reformlar yaptıklarını kaydetti.

Ülkesindeki kalkınma ve reformlardan gurur duyduklarını vurgulayan Şeyh Tamim, Dünya Kupasını düzenlemekten de memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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