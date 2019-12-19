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Katar Emiri Şeyh Temim: "Katar ihtiyaç halindeki ülkelere, eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma...
6 saat önce
Katar Emiri Şeyh Temim: "Katar ihtiyaç halindeki ülkelere, eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma başlıklarında koşulsuz ekonomik yardım yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:44 Kaynak: AA
Katar Emiri Şeyh Temim: "Katar ihtiyaç halindeki ülkelere, eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma başlıklarında koşulsuz ekonomik yardım yapıyor."
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