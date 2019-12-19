Katar Emiri Şeyh Temim: "Katar ihtiyaç halindeki ülkelere, eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Emiri Şeyh Temim: 'Katar ihtiyaç halindeki ülkelere, eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma... - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim: "Katar ihtiyaç halindeki ülkelere, eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma...

6 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim: "Katar ihtiyaç halindeki ülkelere, eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma başlıklarında koşulsuz ekonomik yardım yapıyor.

Katar Emiri Şeyh Temim:

Katar Emiri Şeyh Temim: "Katar ihtiyaç halindeki ülkelere, eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma başlıklarında koşulsuz ekonomik yardım yapıyor."

Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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