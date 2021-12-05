Katar Emiri Şeyh Temim, Körfez uzlaşısından sonraki ilk KİK zirvesine davet edildi - Son Dakika

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi, Körfez krizinin çözüme kavuşmasından sonra gerçekleşecek ilk Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine davet etti.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Şeyh Temim başkent Doha'daki Emirlik Divanında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı kabul etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, kabulde Kral Selman'ın selamlarını ve başarı dileklerini Şeyh Temim'e iletti.

Bin Ferhan ayrıca, Kralın aralık ayında Suudi Arabistan'da yapılması planlanan 42'nci KİK zirvesine davet mektubunu Şeyh Temim'e takdim etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 14 Aralık'ta 42. KİK zirvesine ev sahipliği yapacak.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'yle çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.