Katar Emiri Şeyh Temim, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yi tebrik etti - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed Menfi'yi tebrik etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, Menfi'yi telefonla aradı.

Menfi'yi tebrik eden ve başarı temennisinde bulunan Şeyh Temim, Katar'ın, Libya'nın güvenlik ve istikrarını desteklediğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.