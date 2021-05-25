Katar Emiri Şeyh Temim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Doha'ya davet etti - Son Dakika

Katar Emiri Şeyh Temim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Doha'ya davet etti

25.05.2021 20:20
Katar Emiri Şeyh Temim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Doha'ya davet etti, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Doha'ya davet ettiği bildirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Doha'ya davet ettiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Sisi'nin, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kendisine gönderilen mektubu teslim aldığı kaydedildi.

Katar Emiri'nin mektupta Sisi'yi Doha'ya davet ettiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdiği ve bölgesel gelişmelere de değindiği aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Abbas Kamil ve Katar Devlet Güvenlik Teşkilatı Başkanı Abdullah el-Halifi'nin de görüşmede hazır bulunduğu ifade etildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Mısır yönetimi, 18 Ocak'ta Katar uçaklarına hava sahasını açmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Mısır, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Emiri Şeyh Temim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Doha'ya davet etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi Onyekuru menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili verdiği ifade ortaya çıktı Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı Sosyal medya Ahmet Çakar'ın paylaşımıyla çalkalanıyor: Beyler bu sezon tüm liglerde küme düşme kaldırıldı Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 175 kişi vefat etti, 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi İhtiyaç sahipleriyle dalga geçen personel hakkında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Planlı bir kötülük İhtiyaç sahipleriyle dalga geçen personel hakkında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu: Planlı bir kötülük ABD'den dikkat çeken Filistin adımı! Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyorlar ABD'den dikkat çeken Filistin adımı! Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açıyorlar Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü "Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı

Son Dakika Haberleri
17:50 AK Parti'den yeni yasa teklifi: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin cezaları ertelenecek
17:43 Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
17:43 Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
Seren Serengil evlilik için şartını açıkladı: Ağırlığımca altın istiyorum Seren Serengil evlilik için şartını açıkladı: Ağırlığımca altın istiyorum         
20:39
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul dahil 5 ilde ciddi düşüş var Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! İstanbul dahil 5 ilde ciddi düşüş var         
20:25
Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın "Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" iddiasını yalanladı         
19:59
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı Sedat Peker'den yeni video! Reşat Hacıfazlıoğlu ile telefon görüşmesini yayınladı         
19:02
Sergen Yalçın'ın eski sevgilisine yeni sevgilisi soruldu! Herkesin verdiği cevabı verdi Sergen Yalçın'ın eski sevgilisine yeni sevgilisi soruldu! Herkesin verdiği cevabı verdi         
18:17
İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı         
17:37
Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak         
17:22
Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak         
16:42
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 20:43:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar Emiri Şeyh Temim, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Doha'ya davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement