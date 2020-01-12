Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - Katar Emiri Hamad es-Sani - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - Katar Emiri Hamad es-Sani - Son Dakika

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - Katar Emiri Hamad es-Sani

7 saat önce

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın başkenti Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda gerçekleştirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın başkenti Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda gerçekleştirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - Katar Emiri Hamad es-Sani

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:18 Kaynak: AA
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