Son Dakika › Güncel › Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - Katar Emiri Hamad es-Sani - Son Dakika
Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - Katar Emiri Hamad es-Sani
7 saat önce
Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın başkenti Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda gerçekleştirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:18 Kaynak: AA
Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın başkenti Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda gerçekleştirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika İran'dan İngiltere'ye protesto notası! "İngiliz Büyükelçi Tahran'daki yasa dışı gösterilere katıldı" Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama: İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine uymaya davet ediyoruz Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı