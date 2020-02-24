Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, Tunus'ta - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, Tunus'ta - Son Dakika Ekonomi

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, Tunus'ta

7 saat önce

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tunus'a geldi.

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tunus'a geldi. Katar Emiri es-Sani, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından Tunus Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, Tunus'ta

Cumhurbaşkanı, Tunus, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:06 Kaynak: AA
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