Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, Tunus'ta

Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tunus'a geldi. Katar Emiri es-Sani, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından Tunus Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.