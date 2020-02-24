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Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, Tunus'ta
7 saat önce
Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tunus'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:06 Kaynak: AA
Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tunus'a geldi. Katar Emiri es-Sani, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından Tunus Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.
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