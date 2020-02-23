Katar Emiri Temim'in Körfez krizinin ardından ilk Ürdün ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Katar Emiri Temim'in Körfez krizinin ardından ilk Ürdün ziyareti - Son Dakika

Katar Emiri Temim'in Körfez krizinin ardından ilk Ürdün ziyareti

11 dakika önce

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Körfez krizi nedeniyle ilişkilerde gerginliğin yaşandığı Ürdün'e ilk ziyareti kapsamında başkent Amman'a geldi.

Katar Emiri Temim'in Körfez krizinin ardından ilk Ürdün ziyareti, System.String[]

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Körfez krizi nedeniyle ilişkilerde gerginliğin yaşandığı Ürdün'e ilk ziyareti kapsamında başkent Amman'a geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, beraberindeki üst düzey bir heyetle başkentteki Kraliçe Alya Uluslararası Havalimanı'na gelen Katar Emiri Temim'in Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Kral 2. Abdullah ile Temim'in iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgede yaşanan gelişmelerin değerlendirileceği bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

Katar Emiri'nin Ürdün ziyareti, Körfez krizinin patlak verdiği 2017'den bu yana bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Temim'in, Ürdün'den sonra Tunus ve Cezayir'i de ziyaret etmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve Al Jazeera'nin yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.

Ürdün Temmuz 2019'da, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin Doha Büyükelçisi olarak atanmasını kararlaştırmıştı. Katar da Şeyh Suud bin Nasır bin Casim bin Muhammed'in Amman'a olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak atanmasına karar vermişti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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