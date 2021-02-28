Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini açıkladı - Son Dakika

Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini açıkladı

28.02.2021 21:39
Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini açıkladı, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, son günlerde Yemen'deki İran destekli Husiler'in artan saldırılarının ardından, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, son günlerde Yemen'deki İran destekli Husiler'in artan saldırılarının ardından, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini belirtti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Temim ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman telefonda görüştü.

Suudi Arabistan'da 5 Ocak'ta düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesinin ardından gerçekleşen ilk görüşmede Emir Temim, geçen günlerde apandisit ameliyatı olan Prens Bin Selman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Telefon görüşmesinde Temim, ülkesinin, Suudi Arabistan'ın egemenlik, güvenlik ve istikrarını desteklediğini ve Suudi Arabistan'ın istikrarının, Katar ve KİK ülkelerinin istikrarının ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele alan Bin Selman ve Temim, Körfez ülkeleri arasındaki ortak eylemin desteklenmesi konusunda mutabık kaldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları şiddetle kınamıştı.

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman, 24 Şubat'ta apandisit ameliyatı olmuştu.

Körfez krizi ve El-Ula Zirvesi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar, bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan, Katar, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı Dev maçta Fenerbahçe Pelkas'la güldü! Sarı-lacivertliler deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu
Mert Hakan Yandaş'tan Mesut Özil itirafı: Bizimle çok ilgili, saha için yapmamız gerekenleri söylüyor Mert Hakan Yandaş'tan Mesut Özil itirafı: Bizimle çok ilgili, saha için yapmamız gerekenleri söylüyor         
21:39
Jose Sosa, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla alkış aldı Jose Sosa, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla alkış aldı         
21:21
Giresunspor, Altay'a sahasında 2-1 yenildi ve 12 maçlık serisi sona erdi Giresunspor, Altay'a sahasında 2-1 yenildi ve 12 maçlık serisi sona erdi         
21:08
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Sevgilisi tarafından katledilen talihsiz kadının son görüntüleri ortaya çıktı Sevgilisi tarafından katledilen talihsiz kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
19:21
İzinsiz paket servis yapmasına rağmen laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı İzinsiz paket servis yapmasına rağmen laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı         
18:56
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü         
17:02
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar         
14:10
Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur         
13:54
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 22:01:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Katar Emiri Temim, Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını desteklediklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei