Son Dakika Haberleri: Katar Emiri: "Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde hedeflerine ilerliyor"
Son Dakika Güncel Katar Emiri: 'Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde hedeflerine ilerliyor' - Son Dakika

Katar Emiri: "Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde hedeflerine ilerliyor"

6 saat önce

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar ortaklığının, başarılı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlediğini belirtti.

Katar Emiri:

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar ortaklığının, başarılı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlediğini belirtti.

Emir Al Sani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan ile ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldıklarını belirten Şeyh Temim, iki ülkenin ve bölge halklarının menfaatlerine hizmet edecek şekilde bu ortaklıktaki potansiyeli en uygun haliyle kullanma konusunda anlaştıklarını aktardı.

Emir Temim, paylaşımında "Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde hedeflerine doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin sürekli gelişme halinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Katar'ı ziyaret etmişti. Erdoğan ile Katar Emiri Temim, baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na başkanlık etmiş ve iki ülke arasında 7 anlaşma imzalanmıştı.

Türkiye, Twitter, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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