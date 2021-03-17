Katar Emiri, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız deniz aracı ULAQ'a hayran kaldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen fuara katıldı. Türk şirketlerin de katıldığı güvenlik ve sivil savunma fuarına ziyaretçi akını gerçekleşirken, Al Sani, Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ'ı inceledi.

BAŞINDA BEKLEDİ

ARES Tersane ve METEKSAN tarafından geliştirilen ULAQ standını ziyaret eden Al Sani, ULAQ hakkında ARES Tersane Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu'ndan bilgi aldı. ULAQ'a hayran kalan Al Sani, aracın başında dakikalarca bekledi.

ULAQ'IN ÖZELLİKLERİ

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort, Gemisavar gibi Muharip görevlerin yanında Keşif, Gözetleme, Elektronik Harp, Jamming (Karıştırma), Mayın Avlama, Haberleşme ve İstihbarat görevleri de icra edebilecek. ULAQ operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli silah ve sistemlerle donatılabilecek.

SİDA, karadan mobil araçlarla yönlendirilebildiği gibi, komuta kontrol merkezlerinden veya fırkateyn gibi yüzer platformlar tarafından da kullanılabilecek. Sadece uzaktan kontrol edilebilen bir platform olarak kalmayacak ULAQ, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile çağın ilerisinde yeteneklerle donatılabilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boy: 11 m

Menzil: 400km (215 Nm)

Azami Hız: 65km/saat (35 Kts)

Faydalı Yük Kapasitesi: 2.000 Kg

Silahlar: 4xCirit ve 2xUMTAS & L-UMTAS

Kara ve Deniz Araçlarından Kontrol Edilebilme

Otonom Seyrüsefer ve Yapay Zeka Kabiliyeti

Gündüz ve Gece Görüş Sistemleri

Pasif ve Aktif Stabilizasyon Sistemleri

Drone Takviyeli Mobil Sahil Kontrol İstasyonu

Artırılabilir Uzaktan Kontrol Menzili

Milli Güvenlikli Haberleşme Altyapısı

Bot Üzerinde Lokal Kontrol İstasyonu

Teleskobik Anten Sistemi

Yaralı Stabilite Kabiliyeti

İHA, SİHA, TİHA ile Müşterek Harekat Kabiliyeti

Sea Seate 5 Durumunda Görev Yapabilme

Sea Seate 6 Durumunda Hayatta Kalabilme Kabiliyeti

SİLAH KONTROL İSTASYONU