Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün ziyaretinin bölge halklarının çıkarına olacağını belirtti.

Şeyh Temim, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Ürdün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu ziyaretin Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmalara olumlu yansımaları olacağını kaydetti.

Katar Emiri, "Bu ziyaret, kardeşlik ilişkilerini; yatırım, spor, enerji ve tecrübe paylaşımında iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek. Ziyaret ayrıca tehlikelere karşı birlik olmayı isteyen bölge halklarının da çıkarına olacak." ifadelerini kullandı.

Katar'dan 10 bin Ürdün vatandaşına istihdam imkanı

Öte yandan Katar'ın Amman Büyükelçiliğine ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in Katar hükümetine 10 bin Ürdün vatandaşına iş fırsatı oluşturulması ve bu kapsamda Ürdün'ün başkenti Amman'da bir merkez açılması talimatı verdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Şeyh Temim'in talimatı üzerine Katar'ın Ürdün Askeri Emeklilik Fonu'na 30 milyon dolarlık destek sağlayacağı kaydedildi.

Katar, 2018 yılında da 10 bin Ürdünlü gence Doha'da iş imkanı sağlamıştı.

Katar Emiri Körfez krizinden sonra ilk kez Ürdün'e gitti

Katar Emiri Şeyh Temim'in dün başlayan 2 günlük Ürdün ziyareti, Körfez krizinin patlak verdiği Haziran 2017'den bu yana bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.



Şeyh Temim'in, Ürdün'den sonra Tunus ve Cezayir'i de ziyaret etmesi bekleniyor.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.



Amman yönetimi, Körfez krizinin ardından Haziran 2017'de Doha ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve Al Jazeera'nin yerel ofisini kapatacağını açıklamıştı.



Ürdün Temmuz 2019'da, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeyd el-Levzi'nin Doha Büyükelçisi olarak atanmasını kararlaştırmıştı. Katar da Şeyh Suud bin Nasır bin Casim bin Muhammed'in Amman'a olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi olarak atanmasına karar vermişti.