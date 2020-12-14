Katar Emiri ve Mahmud Abbas Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Katar Emiri ve Mahmud Abbas Filistin'deki gelişmeleri görüştü

14.12.2020 15:25
Katar Emiri ve Mahmud Abbas Filistin'deki gelişmeleri görüştü, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Abbas, Katar Emiri ile Doha'ya gerçekleştirdiği ziyarette bir araya geldi. İki lider, Filistin meselesi ve Ortadoğu'daki barış süreci ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri'ne teşekkürlerini dile getiren Abbas, Katar'ın Filistin halkına daima destek olduğunu söyledi.

Katar Emiri Şeyh Temim de "Katar'ın Filistin meselesine yönelik duruşu sabittir. Uluslararası hukuka ve Arap Barış Girişimi'ne uygun olarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için kardeş Filistin halkına desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Katar Emiri ve Filistin Devlet Başkanı, birçok alanda ikili ilişkileri geliştirmeyi, ortak öneme sahip bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 29-30 Kasım'da Ürdün ve Mısır'ı ziyaret eden Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başta olmak üzere üst düzey yetkililerle görüşmüştü.

Devlet Başkanı Abbas'ın Ürdün, Mısır ve Katar'a yaptığı son ziyaretleri "Filistin-Arap diyaloğu" çerçevesinde gerçekleşti. Abbas bu ziyaretlerle, 2021 yılının başında Birleşmiş Milletler'de düzenlemek istediği Uluslararası Barış Konferansı için destek arıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Mahmud Abbas, Filistin, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Emiri ve Mahmud Abbas Filistin'deki gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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