Son Dakika Haberleri: Katar Emirinden, BAE Devlet Başkanına kardeşinin ölümüyle ilgili başsağlığı telgrafı
Son Dakika Güncel Katar Emirinden, BAE Devlet Başkanına kardeşinin ölümüyle ilgili başsağlığı telgrafı - Son Dakika

Katar Emirinden, BAE Devlet Başkanına kardeşinin ölümüyle ilgili başsağlığı telgrafı

6 saat önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'a (71), kardeşi Sultan bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı taziye telgrafı gönderdi.

Katar Emirinden, BAE Devlet Başkanına kardeşinin ölümüyle ilgili başsağlığı telgrafı, System.String[]

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'a (71), kardeşi Sultan bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı taziye telgrafı gönderdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberinde, Katar Emiri Temim'in, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a, kardeşi Sultan bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.

BAE'de 3 gün yas ilan edildi

BAE'de, Devlet Başkanı Al Nahyan'ın kardeşinin ölümünden dolayı 3 gün yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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