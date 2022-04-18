Katar Emirinden, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki baskınları durmalı" açıklaması - Son Dakika
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Katar Emirinden, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki baskınları durmalı" açıklaması

18.04.2022 22:56
Katar Emirinden, "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki baskınları durmalı" açıklaması

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının durması gerektiğini belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının durması gerektiğini belirtti.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Şeyh Temim, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Filistin'de yaşanan son olayları ve Mescid-i Aksa'da tırmanan gerilimi görüştü.

Şeyh Temim görüşmede, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınları ve Filistinlilere dönük provoke edici eylemlerinin durması gerektiğini ifade etti.

Katar Emiri görüşmede, ülkesinin, Filistin meselesini ve Filistin halkının, ibadetlerini özgürce yerine getirme ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma da dahil tüm meşru haklarını desteklediğini yineledi.

İsrail'de 15 Nisan'da başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı nedeniyle fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

Yahudi yerleşimci gruplara, Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

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Mescit, İsrail, Katar, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Katar Emirinden, 'İsrail'in Mescid-i Aksa'daki baskınları durmalı' açıklaması - Son Dakika


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